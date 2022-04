(TASS) Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur l’exécution provisoire des engagements financiers par rapport à certains créanciers étrangers. Le texte a été publié que le site officiel d’informations gouvernementales et porte sur « les paiements de location, de crédit-bail et d’autre genre dans le cadre de la mise en œuvre des contrats prévoyant l’acquisition, la location ou le crédit-bail d’aéronefs, de propulseurs auxiliaires et de moteurs d’aviation« .

Selon le document, les entreprises aériennes russes auront le droit d’effectuer ces paiements en roubles « pour un montant égal au coût équivalent en devise étrangère et calculé en fonction du taux de change officiel établi par la Banque de Russie le jour de la mise en œuvre des engagements« .

Les fonds pourraient être transférés sur un compte en roubles ouvert par le bailleur étranger concerné dans une banque russe. Il est à noter que tous les paiements aux bailleurs étrangers étaient effectués en devises étrangères par le passé.