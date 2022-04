L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain d’origine italienne Al Pacino fait parler de lui. La presse people parle de la nouvelle petite ami du réalisateur américain qui est moins âgé que lui de 53 ans. C’est le site Page Six qui a confirmé dans un de ses récents articles que l’acteur Al Pacino, 81 ans, sort désormais avec Noor Alfallah, 28 ans, depuis un certain temps. La photo d’une récente sortie où on les voit diner avec des amis a également été diffusée.

Selon PageSix, Noor Alfallah vient d’une riche famille américaine koweïtienne. Elle a été photographiée avec l’acteur Al Pacino pendant un dîner de groupe. Pacino et Alfalla ont été aperçus au Felix Trattoria, en Californie, samedi soir, montant dans la même voiture alors qu’ils quittaient le restaurant. La photo du dîner est devenue virale après que Jason Momoa a publié une photo sur Instagram sur laquelle on voit Al Pacino avait un étui pour téléphone Shrek. Une source a affirmé : « Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s’entendent très bien. L’écart d’âge ne semble pas être un problème, même s’il est plus âgé que son père« .

Il faut préciser qu’Al Pacino n’est pas le premier sénior avec qui Noor Alfallah entretient une relation. Noor Alfallah a déjà fréquenté par le passé Mick Jagger, 78 ans, l’investisseur milliardaire et philanthrope Nicolas Berggruen, 60 ans, et a également été repéré à Los Angeles avec Clint Eastwood, 91 ans, qui, selon elle, était un ami de la famille. La même source citée plus haut a déclaré: «Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps, puis elle est sortie avec Nicholas Berggruen.