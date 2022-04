Le 08 janvier 2023, le peuple béninois ira aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) est la structure qui a été choisie pour la confection de la Liste Electorale Informatisée (LEI). Pour avoir une Liste Electorale Informatisée fiable et acceptée de tout le monde, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, reçu le lundi 18 avril 2022 dans l’émission «FOCUS » de la chaîne de la télévision nationale, a parlé des garanties que l’Etat béninois donne pour que le processus électoral notamment la confection de la LEI puisse être mené à bien.

« J’ai noté à l’entame de ce processus et nos compatriotes ont également dû le noter que la démarche du gouvernement à travers les instructions passées à l’Agence nationale d’identification des personnes ( Anip) qui a la main pour mener ce processus a été de veiller à l’inclusivité , faire en sorte que tous les partis politiques intéressés soient associés à la démarche » a déclaré le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Houngbédji a fait remarquer que « dès la première sortie, la séance de sensibilisation que l’Anip a eu avec tous les partis à l’exception d’un qui n’a pas répondu à l‘invitation, tous les autres partis étaient là ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a «noté depuis que cela a commencé, les appels répétés des partis politiques y compris ceux de l’opposition aux militants, aux populations en général à aller soit se faire enregistrer soit vérifier leurs données pour les compléter dans la perspective de figurer sur la liste électorale ». Il a affirmé que «rien que cela témoigne déjà de la démarche du gouvernement et de sa bonne foi visant à faire en sorte que les partis politiques quel que soit leur obédience soient associés à la démarche, que personne n’en soit exclu ».

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, « ce faisant le gouvernement a hâte que soit tourné la page de cet épisode à savoir que l’Assemblée nationale soit composée de députés issus de deux partis soutenant l’action du Chef de l’Etat». Il a laissé entendre que «le gouvernement veut bien que le processus aboutisse avec la contribution de tous et demain leur participation effective aux élections législatives et que nous pussions apprécier les rapports de force sur le terrain de façon encore plus objective ».