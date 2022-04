Les Etats-Unis veulent toujours repousser les limites de la technologie en ce qui concerne les avions militaires. En effet, la compagnie américaine spécialisée dans l’aérospatial militaire, Lockheed Martin, développe l’avion le plus rapide du monde. Il s’agit du SR-72, un appareil surnommé le fils du Blackbird et qui a été testé avec succès hier mardi 05 avril 2022. L’appareil est capable de voler au-delà de 7400 km par heure avec une vitesse dépassant cinq fois la vitesse du son. Par ailleurs, il sera capable d’atteindre l’Europe en moins de 90 minutes, en quittant les USA.

Il n’a pas encore été finalisé

Le nouveau drone est conçu pour être un appareil aérien hypersonique sans pilote. Aussi, pourra-t-il effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance et de renseignement. A cela s’ajoute la capacité de réaliser des missions de bombardements grâce aux missiles hypersoniques qu’il pourra embarquer. Notons que l’armée américaine ne dispose pas encore de vrais prototypes du SR-72, puisqu’il n’a pas encore été finalisé. En outre, ce dernier battra le record de son prédécesseur, le SR-71 Blackbird, qui était autrefois le drone le plus rapide du monde.

Valkyrie II considéré comme un concurrent de Lockheed Martin SR-72

Pour rappel, au cours du mois de janvier dernier, l’avionneur américain Boeing avait dévoilé un drone hypersonique. La maquette de ce dernier baptisé Valkyrie II, avait été présentée au cours d’un forum organisé par l’American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), à San Francisco. Cet appareil était une seconde version d’un drone hypersonique dévoilé en 2018, qui autrefois, était prévu pour transporter des passagers à Mach 3. Valkyrie II, par contre, pourrait servir à effectuer des missions militaires et spatiales à environ 30 000 mètres d’altitude. Il est considéré comme un concurrent du Lockheed Martin SR-72.