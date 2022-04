L’Allemagne, par la voix de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a appelé le Mali à organiser des élections équitables et à cesser de collaborer avec les forces russes. Pour rappel, les occidentaux affirment que les forces de Wagner travaillent avec les forces armées maliennes contre rémunération. Le Mali a toujours nié ces affirmations, tout en revendiquant son droit le plus absolu de travailler avec qui bon lui semble.

La situation s’est même très envenimée entre le Mali de Goïta et la France de Macron qui est accusée d’avoir manqué de respect aux autorités maliennes. Le peuple malien reste très soudé derrière les nouvelles autorités du pays. La déclaration de la ministre allemande va donc dans le sens des autorités occidentales qui veulent un tout autre chemin pour le Mali.

« Il est clair que dans cette situation (…) le Sahel et surtout le Mali ne peuvent être stables que si les élections ne sont pas reportées encore et encore, et aussi en ce qui concerne la situation sécuritaire, si les acteurs russes ne travaillent pas avec… Troisièmement… surtout en ce qui concerne la mission EUTM (formation), nous ne pouvons pas continuer à coopérer s’il n’y a pas de séparation avec les forces russes. Ce n’est pas le cas pour le moment », a déclaré Mme Baerbock.