L’hélicoptère Mars Ingenuity lors du 25e vol a amélioré ses propres performances en termes de distance et de vitesse de déplacement. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, qui est responsable de la mise en œuvre du projet, l’a noté sur son site Internet mardi. « Ingenuity a volé le 8 avril, se déplaçant vers le nord-ouest au-dessus d’une zone appelée Seitah de 704 mètres, et près de 80 mètres ont amélioré le record établi lors du 9e vol. Sa vitesse était de 5,5 mètres par seconde – c’est un record. Il était dans les airs pendant 161,3 secondes« , ont déclaré des représentants du JPL.

Le neuvième vol a eu lieu le 5 juillet de l’année dernière. L’hélicoptère a ensuite parcouru 625 mètres sans atterrir en 166,4 secondes, se déplaçant à une vitesse de 5 mètres par seconde. Ingenuity a été livré au cratère du lac Jezero le 18 février 2021. L’objectif principal est d’essayer de découvrir des traces de l’existence possible dans le passé lointain de la vie sur la planète. Pour la première fois, un hélicoptère s’est élevé à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la surface de Mars le 19 avril 2021. Les concepteurs et les scientifiques espéraient que l’appareil serait capable d’effectuer au moins cinq vols, mais à ce jour, il a déjà parcouru 5.824 mètres en 25 vols, passant 46 minutes et 31 secondes dans les airs.

Ingenuity est maintenant située dans une zone où les scientifiques pensent qu’il y a 3,7 milliards d’années, un delta fluvial se déversait dans un lac. Le développement d’Ingenuity, qui pèse 1,8 kg, a coûté 80 millions de dollars. Pendant les vols, l’hélicoptère, à l’aide d’une caméra montée dessus, prend des photos en couleur qui sont envoyées à la NASA via des antennes. La NASA utilise Ingenuity pour explorer les zones du cratère qu’un rover à six roues ne peut pas atteindre, pour créer des cartes 3D de la surface de Mars et pour résoudre d’autres problèmes scientifiques. De plus, des informations sur le comportement d’Ingenuity sur la planète sont destinées à aider à développer le prochain hélicoptère martien – avec six rotors et une masse de 30 kg. (avec TASS)