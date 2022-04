Une autre nouvelle au sein de l’équipe nationale de football nigérian. L’équipe se retrouve désormais sans équipe d’entraîneur en plus de leur absence au Qatar suite à leur dernière défaite face aux joueurs du Ghana. Dans un communiqué, la Fédération Nigérienne de Football (NFF) a annoncé la démission de l’entraîneur du Nigeria Augustine Eguavoen et de tous ses assistants. Cette décision vient mettre fin au contrat du remplaçant de Gernot Rohr. Selon la NFF, une nouvelle équipe technique adaptée à relever le défi avec l’équipe nationale sera mise en place dès que possible après les différents examens et vérifications.

L’équipe nationale de football du Nigeria ne participera pas à la coupe du monde 2022 qui se tiendra en novembre prochain au Qatar. Une nouvelle que l’ensemble du Staff de l’équipe n’a pas pu supporter et en a donné la preuve à travers leur démission. En effet, le sélectionneur Augustine Eguavoen et ses assistants Emmanuel Amuneke, Salisu Yusuf, Joseph Yobo ainsi que l’entraîneur des gardiens Alloy Agu et Paul Aigbogun ont claqué la porte. C’est la Fédération nigérienne de football (NFF) dans un communiqué a rendu publique la démission du staff « avec effet immédiat ». La fédération a également mis fin aux deux années et demie de leurs contrats restants.

Cette démission inattendue est le fruit des différents critiques à l’encontre de l’approche tactique d’Eguavoen, après le match du mardi dernier entre le Ghana et le Nigeria. À l’issue de ce match, le Ghana a reçu son ticket d’entrée dans la course pour le mondial, sur la base des buts à l’extérieur (1 – 1). Une défaite qui n’est pas vraiment une bonne communication pour l’entraîneur qui avait remplacé son prédécesseur Franco-Allemand Gernot Rohr après son limogeage, pour mener le Nigeria à sa qualification pour la Coupe du monde 2022. En attendant les prochaines sorties de l’équipe, la NFF prendra son temps pour la mise en place d’une nouvelle équipe technique. « Une nouvelle équipe technique sera annoncée après un examen approfondi pour mener la mission de revigorer les Super Eagles pour faire face aux défis futurs de manière appropriée », a précisé la NFF dans son communiqué du jeudi 31 mars.