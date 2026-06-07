Real Madrid : la dette totale du club atteint 1,78 milliard d'euros, Bernabéu inclus

Fondé en 1902, le Real Madrid s’est imposé comme l’institution sportive la plus titrée du football mondial, avec quinze Ligues des champions et une capacité à générer des revenus dépassant le milliard d’euros par saison. Cette puissance financière, longtemps présentée comme un modèle de gestion, est aujourd’hui soumise à une pression inédite.

Les comptes semestriels du Real Madrid, analysés par le quotidien espagnol El Confidencial, révèlent une dette totale de 1,78 milliard d’euros au 31 décembre 2025. Ce chiffre englobe 467 millions d’euros d’engagements à court terme et 1,312 milliard à long terme. Dans sa communication officielle, le club madrilène présente systématiquement ses ratios d’endettement en excluant le financement lié à la rénovation du Santiago Bernabéu, ce qui conduit à afficher une dette nette de 12 millions d’euros au 30 juin 2025.

Une trésorerie ramenée à 3,4 millions d’euros

L’indicateur le plus frappant concerne les liquidités disponibles. Au 31 décembre 2025, le Real Madrid ne disposait plus que de 3,4 millions d’euros en fonds liquides, contre 175,8 millions six mois plus tôt. Cette contraction résulte directement des remboursements liés au prêt contracté pour la rénovation du Bernabéu, dont les intérêts — 43,8 millions d’euros sur le premier semestre 2025-2026 — pèsent désormais sur les flux de trésorerie opérationnels du club, maintenant que les travaux sont achevés.

Le bénéfice net semestriel s’établit à 5,2 millions d’euros sur la période juillet-décembre 2025, en recul sensible par rapport aux 29,4 millions enregistrés sur la même période l’année précédente. Les revenus semestriels atteignent 571,3 millions d’euros, soit un repli de 3,1 % — première baisse après trois semestres consécutifs de croissance à deux chiffres.

Un bilan annuel qui nuance le tableau

Sur l’exercice complet 2024-2025, le Real Madrid affiche des fondamentaux solides : 1,185 milliard d’euros de revenus hors transferts, un bénéfice net de 24 millions d’euros et des capitaux propres de 598 millions. Le club dispose par ailleurs de 425 millions d’euros de lignes de crédit non utilisées, selon le communiqué officiel publié par le club en juillet 2025.

La prochaine publication des comptes annuels de l’exercice 2025-2026, attendue à l’été 2026, permettra de mesurer si la tendance semestrielle se confirme ou si la montée en puissance commerciale du nouveau Bernabéu — dont les revenus d’exploitation ont progressé de 38 % en 2024-2025 — suffit à compenser le coût du remboursement de la dette.