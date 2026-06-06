Préparatifs du Mondial 2026 : le Portugal de Cristiano Ronaldo bat le Chili à dix contre dix

Le Portugal a conclu sa première répétition générale avant la Coupe du monde 2026 par une victoire 2-1 sur le Chili, ce samedi 6 juin à l’Estádio Nacional do Jamor, à Oeiras, dans un match de préparation émaillé d’une altercation collective ayant entraîné deux expulsions simultanées en fin de première mi-temps.

Leão et Román expulsés, le scénario se complique dès la pause

Aligné par le sélectionneur Roberto Martínez dans un système en 4-2-3-1, avec Cristiano Ronaldo en pointe entouré de Rafael Leão, Bruno Fernandes et Francisco Conceição, le Portugal a subi une première période sans filet. À la 45e+1, une altercation générale a dégénéré entre les deux camps : l’arbitre de la rencontre, l’Italien Luca Zufferli, a sanctionné d’un carton rouge direct l’ailier portugais Rafael Leão et le défenseur chilien Iván Román, laissant les deux équipes à dix. Ronaldo, qui avait pesé sur la défense adverse tout au long de la première période, a cédé sa place à la pause.

Guedes et Fernandes font la différence à dix

Entré à la mi-temps à la place du capitaine, Gonçalo Guedes a débloqué la situation à la 57e minute sur un service précis pour ouvrir le score. Bruno Fernandes a ensuite doublé la mise à la 74e minute d’une frappe ajustée. Malgré une réduction du score chilien par Lucas Cepeda dans les arrêts de jeu (90e+1), le Portugal a tenu son avantage pour s’imposer 2-1.

Ce succès intervient après une séquence de préparation déjà engagée : la Seleção avait auparavant affronté d’autres sélections dans le cadre de son programme d’avant-Mondial, sans ses joueurs du Paris Saint-Germain — Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, champions d’Europe en club — laissés au repos et attendus pour le prochain match amical face au Nigéria. Le Chili, absent de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, disputait de son côté un match sans enjeu de qualification.

Un groupe K accessible, une première entrée en lice le 17 juin

Versé dans le Groupe K aux côtés de la RD Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie, le Portugal disputera son premier match de la phase de groupes le 17 juin face à la RD Congo au NRG Stadium de Houston. Ronaldo, 41 ans, a confirmé publiquement que ce tournoi sera « à coup sûr » le dernier de sa carrière internationale. La Seleção retrouvera l’Ouzbékistan le 23 juin, avant de conclure la phase de groupes face à la Colombie le 28 juin au Hard Rock Stadium de Miami.