Ces derniers mois, la vente des NFT a explosé. Les NFT(jetons non fongibles) sont des œuvres numériques échangeables qui dispose d’un certificat de propriété numérique auquel le NFT est accolé grâce à la technologie appelée la « blockchain » .En novembre dernier, le célèbre acteur Djimon Hounsou et le jeune peintre Laolu ont créé une collection de NFT. Depuis quelques heures, c’est une jeune artiste à peine âgée de 13 ans qui fait parler d’elle. Elle est devenue multimillionnaire en vendant des NFT de portrait de personnalités.

Une artiste de 13 ans est devenue multimillionnaire en vendant des NFTs de portraits de femmes représentées avec un long cou. Selon le Daily Mail, Nyla Hayes dessine depuis qu’elle est petite, mais a récemment commencé à produire des œuvres de femmes (des célébrités comme Michelle Obama , Ruth Bader Ginsburg et Lucille Ball) avec des cous allongés.

Avec les encouragements de son oncle et l’aide de sa mère, elle a commencé à vendre certains de ses 3 000 portraits sous forme de NFT. Pour chaque pièce, l’adolescente a gagné des milliers de dollars. Son NFT le plus cher s’est vendu à environ 11 737 $(4 ETH), en août dernier, et au total, Nyla Hayes a récolté près de 7 millions de dollars. Latoya, la mère de l’adolescente a déclaré à NBC News Now « Je pouvais voir à quel point elle était passionnée par son art et j’ai juste pensé, si je pouvais la soutenir de quelque manière que ce soit. »