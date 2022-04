Dans une déclaration rendue publique le mercredi 20 avril 2022, le parti «Les Démocrates» a lancé un appel pour un scrutin inclusif, libre, transparent et apaisé, la libération des détenus politiques, le retour des exilés et l’implication des partis de l’opposition dans le processus électoral notamment à chaque étape de la réalisation de la Liste Electorale Informatisée (LEI). Depuis la sortie de cette déclaration, des réactions fusent de toutes parts. Reçu ce lundi 25 avril 2022 dans l’émission « 5/7 matins» de la chaîne de la télévision nationale du Bénin, le Premier Secrétaire adjoint à la jeunesse, aux sports et aux loisirs du parti «Les Démocrates», Karim Goundi a déclaré qu’ « il ne devrait pas avoir polémique» et que «les gens s’efforcent à entretenir la polémique».

Karim Goundi a fait savoir que la déclaration du parti «Les démocrates» est « un appel pour les élections législatives libres, crédibles, apaisées, transparentes que le parti «Les Démocrates» a produit ». Il a expliqué qu’«il faudrait que ces conditions-là soient remplies est différent de si les conditions ne sont pas remplies, on ne va pas aux élections. Ces deux choses différentes ». «En réalité qui ne veut pas que l’élection législative de janvier 2023 soit apaisée, tout le monde veut que ça soit apaisé » a-t-il soutenu.

Le Premier Secrétaire adjoint à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti « Les Démocrates » a affirmé que «l’appel que le parti «Les démocrates» a lancé devrait être une aubaine comme l’a dit le 3ème vice-président du parti «Les Démocrates », le ministre Alassane Tigri». Pour lui, c’est une aubaine qui est donc offerte au gouvernement car c’est ce même gouvernement qui a promis que les élections législatives de 2023 «va être une fête ». « Lorsque c’est une fête, il faut que tout le monde soit au rendez-vous de la fête » a-t-il précisé.

Karim Goundi a laissé entendre que les deux exigences qui posent actuellement problème, c’est le fait que le parti a dit de «libérer ceux qui sont en prison » et que «ceux qui sont en exile reviennent ». Il a martelé que le parti «Les Démocrates» «n’a jamais dit quelque part » et «n’a jamais conditionné le respect de ces exigences-là à une participation aux élections. Ce n’est écrit nulle part ». Il s’étonne donc «de voir que le gouvernement a réagi » et qu’il «a dit que le non-respect de ces exigences ne nous empêche pas d’aller aux élections ».

«Ce n’est pas notre objectif. Notre exigence, ce n’est pas qu’il faut que ça soit respecté avant qu’on ne puisse aller aux élections » a souligné Karim Goundi. Il a rassuré le peuple béninois que «Les Démocrates» vont «aller aux élections » et qu’ils l’ont «dit pour que la fête soit belle puisque le gouvernement » leur «a promis que les élections législatives de janvier 2023 seront des élections où elles seront festives ». « S‘il va avoir la fête, il faudra alors que tout le monde puisse être au rendez-vous » a lâché le premier secrétaire adjoint à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti «Les Démocrates».