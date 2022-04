Lors de la rencontre Gouvernement-Syndicats-patronat du mardi 26 avril 2022, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon est sorti de son mutisme et s’est prononcé sur le texte de loi qui fait polémique depuis quelques jours notamment la proposition de loi portant traitement et pensions des anciens députés au Bénin. Ce texte de loi fait partie de la quinzaine de textes de loi annoncés pour étude à la session ordinaire en cours à l’Assemblée Nationale. Le Chef de l’Etat a tenu à faire savoir qu’il n’est pas d’accord avec l’idée d’une pension pour les anciens députés.

En apprendre plus sur les extraits manuels(ouvre un nouvel onglet)

« Le gouvernement n’a pas envoyé de projet de loi au parlement pour fixer une pension pour les députés » a déclaré le Président Patrice Talon dans une déclaration relayée par Frissons Radio. Pour le Chef de l’Etat, « si le gouvernement va donner son avis là-dessus, je ne suis pas favorable à ça». «Les députés, on les a élus pour qu’ils prennent l’initiative des lois donc s’ils ont pris l’initiative de cette loi-là, le gouvernement aura à se prononcer. S’ils ont les moyens de le faire, tant mieux» a-t-il précisé.

Mais, il a affirmé que «s’il faut compter sur les moyens de nos tous, là nous aurons à nous prononcer et devant le parlement nous dirons qu’on n’a pas ces moyens-là» et qu’«il y a des questions plus urgentes ». Le Président Patrice Talon a laissé entendre que «s’il faut une pension pour les députés, il faut une pension pour les maires, il faut une pension pour les ministres, il faut une pension pour tous ceux qui ont une fonction politique» car, selon lui, «la fonction politique n’est pas du métier».

Le Président de la République du Bénin a soutenu que «la fonction politique est une parenthèse dans notre vie» et que «techniquement c’est compliquer, moralement ce n’est pas bien, ce n’est pas éthique» et qu’«il y a plein de choses qui font que cette pension qui est évoquée par cette proposition de loi soulève en moi quelques réserves ».