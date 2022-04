Le mois dernier, nous vous annoncions que l’ancien président Donald Trump poursuit en justice Hillary Clinton, l’ex-première dame des Etats-Unis au motif qu’elles et des démocrates avaient tenté de truquer l’élection présidentielle de 2016 en créant un faux récit liant sa campagne à la Russie. Hier, lundi ses avocats ont déposé une requête pour demander à un juge nommé par son mari quand il était Président de se récuser dans l’affaire de l’ex-première dame Hillary Clinton.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Les avocats de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump ont fait valoir qu’un juge nommé par l’ancien président Bill Clinton devrait se récuser d’un procès accusant Hillary Clinton et ses alliés d’avoir piégé le magnat de l’immobilier aux USA et accusé sa campagne de 2016 de collusion avec la Russie. Dans une requête déposée lundi, les avocats Alina Habba et Peter Ticktin ont déclaré que, depuis que Bill Clinton l’a nommé à la magistrature en 1997, le juge de district américain Donald Middlebrooks pourrait avoir un parti pris envers l’ex-première dame Hillary Clinton.

« Il ne fait aucun doute que l’impartialité du juge Middlebrooks serait mise en doute par un observateur désintéressé, pleinement informé des faits, en raison de la relation du juge avec l’accusé, soit individuellement, soit par la nature même de sa nomination à la Cour fédérale, par le mari de la défenderesse. La question la plus importante n’est pas simplement que justice doit être rendue, mais aussi que justice doit sembler avoir été rendue. Cela ne pourrait pas être plus important dans un cas comme la cause susmentionnée, où les torts concernant une élection présidentielle doivent être réparés« , lit-on dans la motion.