Depuis bientôt deux mois, la Russie mène une offensive en Ukraine. La tension est devenue vive entre les deux pays et a basculé après l’annonce du président Poutine au cours du mois de Février de cette année. Le bilan des dégâts et des victimes s’alourdit au fur et à mesure que le temps passe. Ce jeudi, le numéro un russe s’est prononcé sur l’offensive à Marioupol. Le président russe a profité de l’occasion pour féliciter les soldats russes.

Le président russe Vladimir Poutine trouve que la libération de Marioupol est un « succès ». « La fin du travail de combat sur la libération de Marioupol est un succès », a déclaré le chef de l’État russe lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. « Mes félicitations. Et transmettez mes remerciements aux troupes », a déclaré Vladimir Poutine en s’adressant à Sergueï Choïgou. Néanmoins, Vladimir Poutine a qualifié d’inopportun l’assaut de la zone industrielle d’Azovstal à Marioupol et a ordonné de l’annuler.

Pour rappel, au début de cette semaine, le président russe Vladimir Poutine disait que l’inflation en Russie se stabilise. Le président de la Fédération de Russie a également mis l’accent sur la nécessité de soutenir la population russe qui subit les conséquences des changements économiques. Il a relevé la décision prise auparavant d’indexer toutes les prestations sociales, pensions et salaires des spécialistes travaillant dans le secteur public.