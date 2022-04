Lors d’une réunion consacrée aux questions sociales et économiques, le président russe Vladimir Poutine a nuancé qu’en six dernières semaines les prix à la consommation en Russie avaient augmenté de 9,4%, et en termes annuels, au 8 avril, l’inflation était de 17,5%. Cependant, le chef de l’État a fait savoir que désormais l’inflation dans le pays se stabilisait. C’est ce qu’a rapporté l’agence russe TASS ce lundi 18 Avril 2022.

Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a également mis l’accent sur la nécessité de soutenir la population russe qui subit les conséquences des changements économiques. Il a mentionné la décision prise auparavant d’indexer toutes les prestations sociales, pensions et salaires des spécialistes travaillant dans le secteur public.

Pour rappel, le week-end écoulé le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud se sont entretenus au téléphone. Les deux dirigeants se sont penchés sur la coopération bilatérale entre leurs états. Ils ont également à cette occasion abordé la situation en Ukraine et au Yémen. L’annonce a été faite le samedi dernier par le service de presse du Kremlin au terme de l’entretien téléphonique entre les deux dirigeants et relayé par votre site.