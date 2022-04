Le Kremlin regrette que le président américain Joe Biden continue de se permettre des insultes personnelles vis-à-vis de son homologue russe Vladimir Poutine. C’est ce qu’a annoncé Dmitri Peskov, l’attaché de presse du chef de l’État russe. De telles paroles offensives sont indignes et inacceptables pour le dirigeant des États-Unis, souligne le porte-parole du Kremlin. Pour rappel, le ministère russe des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, pour lui remettre une note de protestation suite aux déclarations inadmissibles du président américain Joe Biden à l’adresse de son homologue russe Vladimir Poutine.

Le 17 mars, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de « dictateur sanguinaire et véritable exécuteur qui mène une guerre amorale contre le peuple ukrainien« . Il a également répondu récemment par l’affirmative au journaliste qui lui avait demandé s’il considérait le président Poutine comme un « criminel de guerre« . Fin mars, Joe Biden, lors d’une visite à Varsovie où il s’est entretenu avec des réfugiés ukrainiens, a dit en répondant au journaliste qui lui avait demandé ce qu’il pensait du chef de l’État russe par rapport à ce qui se passait en Ukraine: « C’est un boucher, voilà ce que j’en pense« . Lire la suite

Par ailleurs, il a ajouté au cours de la même visite que « cet homme ne pouvait pas rester au pouvoir ». En commentant cette démarche présidentielle, le conseiller du département d’État américain pour la sécurité énergétique mondiale, Amos Hochstein, a noté plus tard que les paroles de M. Biden étaient émotionnelles et ne reflétaient pas la ligne officielle de la Maison-Blanche. Des propos maintenus plus tard par le président américain. « Je ne reviens sur rien… J’exprimais l’indignation morale que je ressentais. Je n’étais pas en ce moment, ni maintenant, en train de parler d’un changement de politique. J’exprimais l’indignation morale que je ressentais et je ne m’en excuse pas… Je parlais au peuple russe. La dernière partie du discours parlait au peuple russe, lui disant ce que je pensais » a déclaré le président américain