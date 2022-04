Le futur de l’attaquant français Kylian Mbappé au Paris saint-Germain continue de défrayer la chronique. Alors que le natif de Bondy n’a encore rien décidé sur la question, les dirigeants qataris du club parisien veulent jouer le tout pour le tout afin de le maintenir. Selon les informations du média sportif français RMC, le PSG est prêt à faire signer à Mbappé un grand contrat. Ainsi, ils veulent offrir à ce dernier le plus grand salaire de l’effectif, tout en lui proposant un contrat qui s’étale sur une durée de deux ans. Cela, pour lui permettre de conserver le contrôle sur son futur.

Il s’était fait remarquer pour sa bonne performance

Le PSG est aussi disposé à laisser à Mbappé la possibilité d’avoir plus de contrôle sur l’utilisation de son image. Notons que ces efforts que le PSG est prêt à faire interviennent après les propos du joueur, au micro de Prime Video Sport, le dimanche 03 avril 2022, suite à la rencontre du PSG face à Lorient. Le footballeur âgé de 23 ans qui s’était fait remarquer pour sa bonne performance, avait tenu des propos sur son avenir et tout porte à croire qu’il veut bien continuer l’aventure avec le PSG, alors qu’il est convoité par le Real Madrid.

« Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n’ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n’ai pas envie de me tromper » avait-il déclaré. Ces propos n’ont pas manqué d’enflammer la presse espagnole. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, plusieurs invités ont déclaré que « ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid ». Selon d’autres invités, « le club est au-dessus de tout et même de la personne de Kylian Mbappé ».