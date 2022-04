La République démocratique du Congo mise beaucoup sur son image. C’est ce qu’on peut comprendre des dernières activités des autorités du pays. Au cours du mois de Février, le chanteur d’origine congolaise Gims a été désigné ambassadeur culturel de la République Démocratique de Congo avec son frère Dadju qui est aussi une star de la musique. A cette occasion Gims a reçu son passeport diplomatique. Hier, mercredi 06 Avril 2022, c’est une autre star qui est honorée. Il s’agit du célèbre acteur Jean-Claude Van Damme qui a reçu son passeport diplomatique.

Offensive diplomatique de la République Démocratique du Congo. Au cours des dernières semaines, les autorités du pays ont semble-t-il décidé de redorer l’image du pays à travers des célébrités du monde de la musique et du cinéma. Après Gims et Dadju, deux chanteurs d’origine congolaise, la star du petit écran Jean-Claude Van Damme a reçu hier des mains des autorités son passeport diplomatique après avoir bouclé des entretiens avec des personnalités du pays de l’ancien président Mobutu.

La mission confiée à l’acteur est de promouvoir une bonne image de ce pays d’Afrique et attirer des investisseurs mais également militer en faveur de la protection de la faune congolaise. Il y a quelques semaines, Jean-Claude Van Damme annoncait la fin de sa carrière après un film sur sa vie. L’acteur estimait qu’après le parcours qu’il a eu il devait maintenant profiter de la vie et de sa famille. « Je veux faire le tour du monde et me détendre« , avait confié la star qui avait affirmé qu’il veut se détendre et « profiter de la vie et de sa famille« .

🇨🇩RDcongo partout où vous irez dans le monde,travailler pour accomplir la mission du Chef de l'État, celle du bien être du peuple congolais,Nous comptons beaucoup sur vous,dit le Vice ministre des affaires étrangères à JC Van Damme après lui avoir remis le passeport diplomatique. pic.twitter.com/UzWIwcS9Ix — Guelord Nkumbi (@guelord_nkumbi) April 6, 2022