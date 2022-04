Depuis le mois de Février, une guerre a éclaté en Ukraine après l’offensive lancée par le Président Poutine dans le pays. Comme on pouvait si attendre, les occidentaux ont imposé des sanctions à la Russie pour forcer le pays à revoir sa position. Cette stratégie n’a semble-t-il pas porté ses fruits puisque le pays poursuit son offensive en Ukraine. Depuis l’éclatement de la guerre, la Chine n’a pas pris position ouvertement et continue de collaborer avec la Russie. Ce samedi, les autorités du pays ont annoncé que la Chine ne contourne pas les sanctions imposées au pays dirigé par Poutine.

La Chine ne contourne pas délibérément les sanctions contre la Russie. C’est ce qu’a déclaré ce samedi un haut diplomate chinois, au lendemain de la mise en garde de l’Union européenne contre Pékin permettant à Moscou de contourner les mesures imposées après l’offensive lancé par le pays dirigé par Vladimir Poutine en Ukraine. Wang Lutong, directeur général des affaires européennes au ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que la Chine contribuait à l’économie mondiale en menant des échanges commerciaux normaux avec la Russie.

« La Chine n’est pas une partie liée à la crise de l’Ukraine. Nous ne pensons pas que notre commerce normal avec un autre pays devrait être affecté« , a-t-il déclaré. Récemment, John Bolton, un ancien officiel américain sous l’administration Trump avait estimé que la Chine « fournit déjà un soutien financier à la Russie » selon Bolton. « Je pense que la Chine est prête à augmenter ses achats de pétrole et de gaz russes si l’Occident les coupe plus efficacement. Je pense que la Russie et La Chine ont une entente ici, une compréhension que la Chine soutient la Russie dans le conflit ukrainien, et je pense que la Russie soutiendra la Chine dans un conflit sur Taiwan ou quelque chose de similaire. », avait estimé M Bolton.