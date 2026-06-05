Russie : pour Poutine, les pressions américaines sur l’Inde sont vouées à l’échec

Le président russe Vladimir Poutine a estimé que les tentatives des États-Unis visant à influencer les relations entre l’Inde et la Russie ne produiraient pas les effets recherchés. Le chef du Kremlin s’est exprimé jeudi 04 Juin 2026à Saint-Pétersbourg lors d’un échange avec les responsables de plusieurs grandes agences de presse internationales, dont l’agence indienne PTI.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, jeudi 4 juin 2026, que les pressions exercées par Washington sur New Delhi au sujet de sa coopération avec Moscou étaient sans effet. S’exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a soutenu que les relations entre la Russie et l’Inde continuaient de se développer malgré les tentatives d’influence extérieures.

Selon lui, les autorités américaines cherchent à peser sur certaines décisions indiennes liées à la coopération avec la Russie. Le dirigeant russe a jugé ces démarches inefficaces au regard du poids démographique, économique et politique de l’Inde, dirigée par le Premier ministre Narendra Modi.

Moscou assure que le partenariat avec New Delhi se renforce

Au cours de cette séance de questions-réponses, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’avait constaté aucune conséquence négative majeure sur ses relations avec l’Inde. Il a indiqué que les échanges entre les deux pays poursuivaient leur progression et a présenté New Delhi comme un partenaire fiable pour Moscou.

« La Russie et l’Inde continuent de renforcer leur partenariat », a-t-il affirmé devant les représentants des médias internationaux.

Les relations entre les deux pays reposent notamment sur une coopération de longue date dans les secteurs de la défense, de l’énergie, du nucléaire civil et de l’espace. L’Inde demeure par ailleurs l’un des principaux acheteurs d’équipements militaires russes.

Éloges de Poutine à l’égard de Narendra Modi

Le président russe a également salué l’action du Premier ministre indien, qu’il a associé aux performances économiques enregistrées par son pays. Il a attribué la croissance de l’Inde aux politiques menées par le gouvernement de Narendra Modi.

Les déclarations de Vladimir Poutine interviennent alors que l’Inde poursuit une politique étrangère visant à maintenir des relations avec plusieurs grandes puissances. Ces dernières années, New Delhi a renforcé sa coopération stratégique avec les États-Unis, notamment dans la région indo-pacifique.

Dans le même temps, les autorités indiennes ont conservé des liens étroits avec Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, l’Inde a maintenu ses achats de pétrole russe et poursuivi sa coopération avec la Russie dans plusieurs secteurs stratégiques, malgré les critiques formulées par plusieurs pays occidentaux.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui accueille chaque année responsables politiques, chefs d’entreprise et investisseurs, se poursuit dans les prochains jours avec plusieurs rencontres consacrées aux partenariats économiques et aux relations internationales.