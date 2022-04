Face à la flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement a, dans le conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022, pris des mesures importantes pour réguler les prix sur le marché. Malgré ces mesures, les commerçants continuent de défier l’Etat béninois en pratiquant leur propre prix. Le député de l’Union Progressiste (UP), Marcellin Ahonoukoun, reçu ce jeudi 31 mars 2022 dans l’émission «Actu Matins» de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin, a déclaré qu’ «il faut la fermeté de l’Etat » pour lutter contre la spéculation qu’on observe sur les prix des produits de grande consommation.

« L’Etat est l’arbitre. L’Etat a sa politique économique. L’Etat a sa politique commerciale et personne ne peut déroger à la loi » a affirmé le député de l’Union Progressiste. C’est pour cela, qu’il a fait savoir que «l’Etat est chargé de garantir une concurrence loyale ». Il a également révélé que «nous Béninois, nous sommes ‘’spéculateur ‘’ par excellence» et que « le Béninois, ce n’est pas pour rien» qu’il «ne met jamais les prix des denrées sur les étalages au marché ». Il a précisé que «dans tous les pays on met» les prix des denrées sur les étalages «mais le Béninois, il vend à la tête du client».

Marcellin Ahonoukoun a fait savoir que «le gouvernement a montré déjà son intention ». Mais il a déploré que « les défenseurs de consommateur sont restés subitement inexistants sinon c’est le moment puisque la voie est tracée». Il a déclaré que ces défenseurs de consommateur devraient sortir de leur silence puisque «l’Etat a réagi» qu’« ils doivent accompagner mais on ne les voit plus». C’est pour cela qu’il a laissé entendre qu’«il ne reste qu’à nous autres de faire notre propre auto-défense».