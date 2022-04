Dans la journée d’hier, nous vous informons que Elon Musk a racheté 9,2 % des parts de Twitter à 2,9 milliards $, les actions ont bondi de 26% quelques heures après l’annonce de la nouvelle sur la toile. Le milliardaire Elon Musk qui prend souvent l’habitude de poster des tweets, a par le canal de son compte demander l’avis des utilisateurs du réseau social de microblogage géré par l’entreprise Twitter Inc.

Après avoir acquis une participation de 9,2 % dans Twitter pour près de 3 milliards de dollars, faisant de lui le principal actionnaire de la société, le PDG de Tesla et SpaceX Elon Musk a demandé à ses 80,3 millions de followers s’ils veulent un bouton qui va permettre d’éditer un post sur la plateforme. « Voulez-vous un bouton d’édition ?« , a écrit le milliardaire américain qui fait parler de lui ces dernières années. Au moment où nous rédigeons cet article, le sondage Twitter d’Elon Musk a eu plus de 30000 retweets, et plus de 2 millions et demi de votes.

Au niveau du sondage, Elon Musk a semble-t-il délibérément choisi de faire des fautes d’orthographe pour montrer l’importance de ce bouton qu’il propose. Malgré sa récente acquisition qui fait de lui le plus grand actionnaire, on ne peut pas dire qu’Elon Musk a réellement le pouvoir d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Twitter. Toutefois, cela lui donne sans aucun doute plus d’influence sur la direction de l’entreprise que les autres utilisateurs.