C’est une douche froide pour les partisans de l’ancien président américain Donald Trump. Alors que le milliardaire Elon Musk est devenu subitement l’actionnaire principal du réseau social twitter, certains rêvaient de voir l’ancien président réintégrer la plateforme au nom de la liberté d’expression chère à M. Musk. Mais au final ce sera un gros non pour ce dernier.

C’est ce que l’on peut comprendre du communiqué reçu par le Daily Mail à propos de ce sujet de discorde. « Twitter s’engage à faire preuve d’impartialité dans le développement et l’application de ses politiques et règles… Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d’administration ou les actionnaires, et nous n’avons pas l’intention d’annuler les décisions politiques… Comme toujours, notre conseil d’administration joue un rôle important de conseil et de rétroaction dans l’ensemble de notre service. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter » affirme le réseau social dans le communiqué.

Ce mardi, Elon Musk avait annoncé qu’il allait « apporter des améliorations significatives » à la plateforme dans les mois à venir. Plus tard dans la journée, des internautes lui demandaient officiellement de réintégrer l’ancien président. Une demande qui n’avait pas encore reçu de réponse jusqu’à cette douche froide de twitter.