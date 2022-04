Ce n’est pas un secret. La Russie mène depuis plusieurs semaines, une offensive en Ukraine qui fait de nombreuses victimes aussi bien dans la camp russe que dans le camp de son adversaire. Alors que la guerre se poursuit, des pourparlers ont été entamés en Turquie pour essayer de trouver une solution à la crise. Dans ce cadre, la Russie a promis de réduire ses troupes près de Kiev. Ce vendredi, le président Ukrainien a affirmé que Moscou se prépare pour lancer des « attaques puissantes ».

La guerre en Ukraine se poursuit après plusieurs semaines de combats intense qui ont poussé plus de 4 millions d’ukrainiens a abandonné leurs terres selon des chiffres publiés dans des médias internationaux. Et si la guerre dure encore plusieurs semaines, ce chiffre devrait s’alourdir encore plus. A ce stade, personne ne peut prédire ce qui se passera dans les prochaines semaines. Comme à son habitude, le numéro un ukrainien a pris la parole récemment pour se prononcer sur la situation actuelle.

Selon le Président ukrainien Zelensky, l’armée russe prépare de « puissantes attaques ». « Dans le Donbass et à Marioupol, dans la direction de Kharkiv, l’armée russe se renforce en prévision d’attaques puissantes », a déclaré le président Zelensky. « Ils s’éloignent des régions où nous les battons pour se concentrer sur d’autres qui sont très importantes où cela peut être difficile pour nous », a également affirmé le président ukrainien Zelensky qui très souvent fait un point de la situation.