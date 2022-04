L’ancien président Donald Trump s’est une nouvelle fois prononcé sur la guerre en cours en Ukraine. Cela, au cours d’une interview avec Fox News hier soir. Si l’ancien président Trump et le démocrate Joe Biden ne s’accordent pas sur plusieurs sujets d’actualité, le magnat de l’immobilier devenu 45è président des USA pense comme son successeur qu’il y a un « génocide » en Ukraine.

Un jour après que Biden a accusé mardi le président russe Vladimir Poutine de génocide, Trump est allé dans le même sens que son successeur au cours d’une interview à une chaine américaine hier mercredi 13 Avril 2022 en déclarant : « Et maintenant, ajoutez à cela ce qui se passe en Ukraine. C’est un génocide« . L’ancien président Donald Trump a développé ses commentaires plus tard dans l’interview avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity, en disant: « C’est un génocide qui se déroule. « Par la suite, l’ancien président Trump a vanté la puissance nucléaire des Etats-Unis.

« Nous avons le nucléaire le plus puissant et le plus capable du monde grâce à ce que j’ai fait« , a déclaré Trump, réitérant son affirmation selon laquelle Poutine n’aurait pas lancé une offensive en Ukraine s’il était au pouvoir. Trump a déclaré que les États-Unis avaient un arsenal nucléaire plus puissant que la Russie et que « les gens ne devraient pas nous bousculer« . « Je pense que dans 100 ans, les gens vont regarder en arrière et ils vont dire: » Comment avons-nous reculé et comment l’OTAN a-t-elle reculé?« , A déclaré Trump. Pour rappel, l’ancien président Trump a plusieurs occasions vanté sa relation personnelle avec le dirigeant russe et l’avait même qualifié de « gars malin » quelques heures avant que la Russie ne lance son offensive.