Un Américain de 22 ans combattant aux côtés des soldats ukrainiens a été tué. L’annonce a été faite par la chaîne de télévision américaine CNN. Le jeune homme avait rejoint la guerre en Ukraine par le biais d’une entreprise privée de sous-traitance militaire. Avant que la guerre en Ukraine n’éclate, le jeune homme occupait à temps plein le poste d’agent pénitentiaire dans le Tennessee. A en croire les confidences faites par sa mère à CNN, le décès serait survenu lundi dernier lors des combats.

Il défend la cause ukrainienne

« Il voulait y aller parce qu’il croyait en ce pour quoi l’Ukraine se battait, et il voulait en faire partie pour la contenir là-bas afin qu’elle ne vienne pas ici, et que peut-être que nos soldats américains n’auraient pas à être impliqués dedans », a confié à CNN la mère de Cancel, Rebecca Cabrera.

Toujours selon le média américain, la dépouille mortelle du combattant n’a pas encore été retrouvée. Ses compagnons de lutte auraient dû fuir pour se sauver. « Ils essaient, les hommes qui étaient avec lui, mais c’était soit saisir son corps, soit se faire tuer, mais nous aimerions qu’il revienne vers nous. », a expliqué la mère du disparu. Du côté du Département Américain, la situation est suivie de très près. Ce fut une occasion pour ce responsable américain d’inviter à nouveau les citoyens américains à éviter la guerre en Ukraine.

L’invite du département américain

« Nous réitérons une fois de plus que les citoyens américains ne doivent pas se rendre en Ukraine en raison du conflit armé actif et de la singularisation des citoyens américains en Ukraine par les responsables de la sécurité du gouvernement russe, et que les citoyens américains en Ukraine doivent partir immédiatement s’ils peuvent le faire en toute sécurité, en utilisant toute option de transport terrestre commerciale ou privée disponible. », a martelé le responsable américain.