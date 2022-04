La guerre en Ukraine a exacerbé les tensions entre les USA et la Russie. Le président Biden a ainsi eu des propos très durs envers son homologue russe le traitant de criminel de guerre. Des propos qui ont fortement déplu au niveau du Kremlin. Komsomolskaya Pravda, un journal pro-Kremlin dont le siège est à Moscou, a récemment publié un article se demandant si Biden est en bonne santé et a énuméré cinq exemples de « démence que l’on peut trouver chez le président des États-Unis ».

« Le fait que le très âgé président américain Joe Biden souffre de démence a été dit avant même qu’il ne devienne chef de l’État américain : trop souvent dans les dernières années de sa vie, il a soit oublié des noms et des dates, soit perdu son orientation dans l’espace. Les Américains ont pitié de leur président, mais en même temps, ils se demandent si une telle personne est capable d’ exercer non seulement les fonctions de propriétaire du bureau ovale de la Maison Blanche, mais aussi de commandant suprême de l’un des plus puissants armées dans le monde ? » peut-on lire dans un article virulent contre le président américain.

Pour rappel, Joe Biden a pris fait et cause pour l’Ukraine n’hésitant pas à tenir tête aux russes. Citant des articles rédigés par des médecins américains, ainsi que les batailles sanitaires précédentes auxquelles Biden a été confronté, y compris celles liées aux anévrismes cérébraux, le document suggère que Biden s’est à plusieurs reprises « embarrassé » sur la scène mondiale en raison d’une sorte de déficience cognitive. Un responsable américain a réagi à cet article auprès de la chaîne américaine Fox News. Rebekah Koffler , une ancienne officier du renseignement américain que les efforts du journal pro-kremlin font « presque certainement partie de l’opération psychologique de la Russie visant à discréditer le président Biden et la prise de décision de son administration concernant le conflit russo-ukrainien.«