La crise de confiance née entre la Russie et les pays occidentaux suite à la situation en Ukraine durera longtemps. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration faite par l’actuel patron de la diplomatie turque. Pour l’officiel turc, «nous assistons au début d’une nouvelle Guerre froide». «Reconstruire tout cela prendra du temps. Il faudra possiblement des décennies pour restaurer la confiance», a ajouté le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu ce mardi 19 avril.

« Une place pour la diplomatie »

La Turquie qui est membre de l’Alliance militaire n’a pas souhaité suivre la ligne dure tracée contre la Russie. Elle continue de multiplier les actions sur le terrain sur le plan diplomatique dans le but d’un possible rapprochement de la Russie et de l’Ukraine. «En dépit des évolutions sur le terrain, nous pensons qu’il reste une place pour la diplomatie», a fait savoir le chef de la diplomatie turque au détour d’une rencontre avec les hommes des médias ce mardi.

Nécessité de mettre fin aux affrontements selon le ministre

Ce fut également une occasion pour lui de faire remarquer que des voies et moyens doivent être trouvés pour mettre fin aux affrontements entre la Russie et l’Ukraine. Notons que, la Russie est visée depuis le début de la guerre en Ukraine par un nombre non négligeable de sanctions. De son côté, l’Ukraine continue de demander du soutien pour combattre les troupes russes.