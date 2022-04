Au moins 16 personnes ont été blessées après qu’un tireur portant un gilet et un masque à gaz a lancé des bombes fumigènes sur un métro à Brooklyn avant de tirer à plusieurs reprises. La police a déclaré que la fusillade s’était produite dans un train à destination de Manhattan et que le suspect avait été vu en train de marmonner avant d’enfiler le masque à gaz et de retirer une cartouche d’un sac. Il a ensuite ouvert le feu avec une arme de poing.

« Cet agresseur a laissé tomber ces fumigènes, si c’est ce qu’elles sont, et a tiré, puis est sorti de ce point » a déclaré le chef des détectives à la retraite de New York, Robert Boyce. Des douilles ont été récupérées dans le train et sur le quai, ainsi qu’une arme de poing dotée de trois chargeurs ronds allongés. L’un d’entre eux s’est coincé, ce qui aurait sauvé des vies. « Nous prions pour tous les New-Yorkais qui ont été blessés ou touchés par l’attaque d’aujourd’hui… Jusqu’à présent, nous savons que nous avons plusieurs blessés, y compris des victimes de blessures par balle… Nous ne permettrons pas aux New-Yorkais d’être terrorisés, même par un seul individu. Le NYPD recherche le suspect en général, et nous allons le trouver » a déclaré le maire de New York Eric Adams.