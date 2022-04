Aux États-Unis, un homme a été condamné à 375 ans de prison. Jeremy Arrington âgé de 31 ans, a été reconnu coupable de 28 chefs d’accusation porté contre lui. Il est accusé entre autre de meurtre, de cambriolage, de contrainte criminelle et d’infractions liées aux armes. L’homme a été jugé pour avoir tué plusieurs membres d’une famille. Au total, au cours de l’attaque, le mis en cause a mis à mort deux enfants âgés de 7 et 11 ans.

Un autre ami de la famille âgé de 24 ans a également été tué. La justice américaine a décidé ce vendredi après plusieurs jours de procès de le condamner à trois peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives pour les meurtres. Ainsi, il a écopé de trois peines de 75 ans pour les meurtres des trois personnes. Trois autres peines de 50 ans ont été prononcées contre lui pour tentatives de meurtre.

Pas de liberté conditionnelle avant 281 ans…

A en croire les précisions apportées par la justice, l’homme ne peut bénéficier d’une liberté conditionnelle avant 281 ans. Pour le juge du tribunal Ronald D. Wigler, c’est la première fois qu’il rencontre une affaire de ce genre. « Vous avez peut-être commis les meurtres les plus horribles, odieux, cruels et dépravés que ce comté ait jamais vus. », a-t-il lancé à l’endroit du condamné. Les faits remontent en effet au 5 novembre 2016.