Aux États-Unis et plus précisément dans le quartier de Brooklyn à New York, un drame s’est produit. Selon les informations rapportées par la police, une fusillade a causé la mort d’un garçon de 12 ans. Le drame s’est produit dans la soirée de ce jeudi. La victime était sur le siège arrière avec une autre petite fille qui n’a pas été touchée par les balles. Une femme de 20 ans qui était sur le siège conducteur a pour sa part été violemment touchée.

Le pronostic vital de la jeune femme n’est pas engagé

Son pronostic vital ne serait tout de même pas engagé. Elle a été transférée en urgence à l’hôpital où elle a été prise en charge par les professionnels de la santé. Toujours selon la police, la voiture s’était arrêtée pour faire un achat quand la fusillade a eu lieu. Pour l’heure, la police fait observer que rien n’indique si les victimes étaient la cible véritable de la fusillade.

Une lutte contre les armes à feu

« Que se passe-t-il pour que des gens assis dans leur voiture soient tués par balles ? Quand allons-nous cesser de nous battre pour les innocents dans cette ville ? », s’est interrogé le maire de la ville à ce sujet. Notons que depuis quelques mois, le maire de cette ville américaine se bat contre la criminalité, la récidive et la propagation illégale des armes à feu à New York.