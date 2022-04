Les attentats du 11 septembre 2001 commandités principalement par Oussama Ben Laden ont à jamais marqué l’histoire des Etats-Unis. En effet, près de 3000 Américains ont perdu la vie et plus de 6000 autres ont été blessés. Ces attaques qui sont les plus meurtrières, avaient poussé les Etats-Unis à intervenir militairement au Moyen-Orient durant plusieurs années. Cela avait abouti à la capture du commanditaire de l’attaque puis à son exécution par les forces spéciales de la marine américaine, les Navy Seals.

« Il voulait que 12 mètres de rails en acier soient enlevés »

Plus de 20 ans après cette sombre période aux Etats-Unis, des documents confisqués par ces derniers ont indiqué qu’Oussama Ben Laden planifiait une seconde attaque dans le pays. Ils ont été divulgués sur le plateau de l’émission 60 Minutes, diffusée hier dimanche 24 avril 2022 sur la chaîne de télévision américaine CBS. Selon les explications de la spécialiste des mouvances islamistes, Nelly Lahoud, l’ancien chef d’Al-Qaïda envisageait de faire dérailler les trains en circulation aux Etats-Unis. « Il voulait que 12 mètres de rails en acier soient enlevés afin que les trains puissent dérailler » a-t-elle déclaré.

Toujours selon la spécialiste, en 2004, Oussama Ben Laden voulait reproduire les attentats du 11 septembre aux USA. Aussi, en 2010, aurait-il planifié une autre attaque terroriste ciblant plusieurs pétroliers ainsi que les principales routes maritimes en Afrique et au Moyen Orient. Pour rappel, ces révélations interviennent près d’un an après que le demi-frère d’Oussama Ben Laden, Bakr, eut retrouvé sa famille, trois années après son arrestation. En 2017, il avait été arrêté alors que le royaume menait une véritable purge à l’encontre de princes, ministres et autres hommes d’affaires.