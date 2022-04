Les scientifiques se préoccupent de savoir si les êtres humains sur la planète Terre sont les seuls habitants dans l’espace. C’est dans cette optique qu’un message radio sera bientôt envoyé dans l’espace avec pour but de révéler l’emplacement de la terre à une ou plusieurs civilisations extraterrestres. Il s’agit d’un message appelé Beacon in the Galaxy (BITG), une mise à jour du tout premier message envoyé en 1974 dans l’espace dans le même but et dénommé Arecibo. Ce dernier avait été envoyé en code binaire, qui après avoir été décodé affiche, un graphique visuel montrant l’ADN humain ainsi qu’une représentation du système solaire.

Une invitation à répondre au message

Outre ces derniers, Beacon in the Galaxy contiendra aussi un diagramme qui montre une forme masculine et féminine. Par ailleurs, le message contiendra davantage de mathématiques et de sciences de base que le message Arecibo. A ces informations s’ajoutent d’autres éléments connus sur terre comme une carte affichant les masses terrestres et une invitation à répondre au message. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un message est envoyé par les scientifiques dans l’espace.

En 2017, une question avait été posée par un groupe de scientifiques et d’artistes (E.T. es-tu là?) en envoyant un signal radio dans l’espace. C’était depuis la Norvège que le message avait été envoyé. Durant trois jours, l’antenne radio EISCAT avait émis pendant plus de 30 minutes un code binaire, avec pour objectif de tomber sur des vies extraterrestres. Le message avait été envoyé par l’organisation scientifique Meti à GJ 273b, une exoplanète située à 12,4 années-lumière de la terre. Cette dernière est l’une des plus proches de la terre à être considérée comme possiblement habitable.