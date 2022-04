Les corps d’un grand banquier russe (proche de Poutine) et de sa famille ont été découverts dans son appartement à Moscou, peu de temps après que la banque a été frappée de sanctions occidentales. Vladislav Avayev, 51 ans, a été retrouvé mort avec sa femme enceinte Yelena, 47 ans, et sa fille Maria, 13 ans, à leur domicile de la capitale russe rapporte DW.com. Vladislav Avayev, ancien responsable du Kremlin, était auparavant vice-président de Gazprombank, la troisième plus grande banque de Russie et l’un des principaux canaux de paiement du pétrole et du gaz russes.

Il a été frappé de sanctions par un certain nombre de pays occidentaux à la suite de l’offensive russe en Ukraine, dont le Royaume-Uni le mois dernier. L’agence de presse d’État russe TASS a rapporté lundi que les corps de trois personnes, dont une fille, avaient été découverts dans un immeuble d’appartements sur Universitetsky Prospekt, une rue verdoyante du sud-ouest de Moscou .

La porte-parole de la police, Yulia Ivanova, a déclaré à TASS que les corps avaient été découverts par la fille aînée d’Avayev, Anastasia, 26 ans, après avoir appris que ni le chauffeur de la famille ni la nounou ne pouvaient joindre au téléphone. Elle a affirmé que la porte avait été verrouillée de l’intérieur. La fille a découvert les corps à l’intérieur de leur appartement de luxe, ainsi qu’un total de 13 armes différentes. « Selon la version préliminaire, Avaev a tué sa femme et sa fille et s’est suicidé« , a déclaré une source à l’agence russe. La source a ajouté que la cause pourrait être un conflit domestique.

Une théorie affirme que Vladislav Avayev, ancien chef adjoint d’un important département de l’administration du Kremlin de Poutine, était jaloux après avoir découvert que sa femme Yelena est tombée enceinte de cinq mois de son chauffeur informe le DailyMail. Cependant, les rapports sont ambigus quant à savoir si la femme décédée était vraiment enceinte. D’autres récits suggèrent que le riche ex-banquier avait découvert que sa femme avait une liaison et que le chauffeur avait démissionné.