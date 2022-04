La populaire application de messagerie instantanée WhatsApp veut proposer davantage d’options concernant la confidentialité pour ses utilisateurs sur IOS. En effet, la propriété de Meta est en train de mettre au point la possibilité pour ces derniers de masquer le statut « vu » à des contacts spécifiques. Même si cette fonctionnalité était depuis abordée par l’application, elle la déploie maintenant pour les bêta-testeurs. Concrètement, ladite fonctionnalité est disponible pour les détenteurs de la version bêta 22.9.0.70 de WhatsApp.

Il permet de cacher ses informations à certaines personnes

Pour l’activer, l’utilisateur doit se rendre aux paramètres de l’application. Après avoir sélectionné la section « confidentialité », puis « vu », il est maintenant possible de choisir entre « Tout le monde », « Mes contacts », « Personne » et le nouveau « Mes contacts sauf… ». Cela permet aussi à l’utilisateur de cacher ses informations à certaines personnes. Selon les explications de WABetaInfo : « Par exemple, vous n’avez pas besoin de définir votre statut sur « vu » si vous l’avez désactivée en raison de certains contacts : vous pouvez les exclure. Comme nous l’avons expliqué dans le changelog sur la mise à jour Android, lorsque vous sélectionnez des contacts dans « Vu » > « Mes Contacts sauf », vous ne pourrez pas voir leur statut « Vu », mais cette règle ne s’applique pas à votre sujet et à votre photo de profil ».

Notons que cette fonctionnalité de WhatsApp intervient quelques jours après que Meta ait annoncé qu’une autre nouvelle fonctionnalité verra le jour sur WhatsApp. Le jeudi 14 avril dernier, la firme a partagé sa vision pour les communautés WhatsApp sur le blog du réseau social. Il s’agit en effet d’une importante mise à jour de l’application qui permettra aux utilisateurs de se connecter en privé avec leur famille et leurs amis, mais aussi de prendre part à des groupes de discussions plus larges appelées communautés.