L’application de messagerie et propriété du géant américain, Meta, WhatsApp, s’est dernièrement fait remarquer avec beaucoup de nouveautés proposées à ses utilisateurs. Au nombre de ces dernières figurent les communautés qui permettront aux utilisateurs de non seulement se connecter en privé avec leurs amis et leur famille, comme auparavant, mais également de participer à des groupes de discussion plus larges. Outre la fonctionnalité des communautés, se trouve aussi la possibilité de masquer le statut « vu » pour des contacts spécifiques qui sera disponible pour les utilisateurs d’IOS.

La possibilité de communiquer avec leur clientèle sur 10 appareils

WhatsApp vient encore avec une autre nouveauté, mais qui s’adresse aux entreprises. Selon les informations du site WaBetaInfo, il s’agit en effet d’un abonnement payant du service de messagerie pour ces dernières qui permettra aux employés de pouvoir discuter avec leurs clients sur un plus grand nombre d’appareils. Ainsi, ils auront la possibilité de communiquer avec leur clientèle sur 10 appareils, le tout avec un même compte WhatsApp. Par ailleurs, lorsque cette version verra le jour, elle n’aura aucune incidence sur les autres utilisateurs de la plateforme gratuite. L’abonnement payant ne sera, en effet, disponible que sur l’application WhatsApp Business dédiée aux entreprises.

Notons que WaBetaInfo n’a donné aucune information sur la date de sortie de la nouvelle version. Idem pour les tarifs. Pour rappel, Meta avait annoncé sur le blog de son réseau social le 14 avril 2022, sa vision pour les communautés. « Certaines structures, comme des écoles, des associations locales ou des organisations à but non lucratif, comptent désormais sur WhatsApp pour communiquer en toute sécurité et s’organiser. (…) Compte tenu des nombreux commentaires que nous avons reçus, nous pensons qu’il est possible d’en faire plus pour vous aider à gérer plus facilement les discussions au sein de ces groupes » peut-on notamment lire sur le blog.