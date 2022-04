La gifle donnée par le célèbre acteur américain Will Smith à l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, le dimanche 27 mars 2022, continue de faire la une de la presse américaine. En effet, suite à l’action de l’époux de Jada Pinkett Smith, plusieurs poids lourds du cinéma ont décidé de prendre leur distance avec l’acteur de X-Men. Selon plusieurs journaux à Hollywood, les grands projets de Will Smith sont menacés ou au point mort. D’après le Hollywood Reporter, Apple + a refusé de commenter son drame Emancipation, qui devait officiellement sortir au cours cette année.

Netflix a ralenti le développement de son prochain film

Le média a aussi fait savoir que la maison Sony avait suspendu le film d’actions de Will Smith, Bad Boys 4, qui était en « développement actif » avant les Oscars. Par ailleurs, à en croire le magazine Variety, le géant américain du streaming Netflix a ralenti le développement de son prochain film d’action Fast and Loose, dans lequel l’homme de 53 ans devait jouer. Notons que ces réactions du monde du cinéma interviennent après que Will Smith ait présenté sa démission à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, tout en ajoutant qu’il acceptera toutes les conséquences de son acte.

« Le changement prend du temps »

Will Smith avait fait cette annonce par un communiqué publié par son service de presse, dans lequel il indique qu’il est disposé à faire face à toutes les décisions qui seront prises par le Conseil d’administration suite à sa gifle à Chris Rock. « Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour m’assurer que je ne permets plus jamais à la violence de dépasser la raison » a-t-il ajouté. Pour rappel, après l’acte de Will Smith, l’Académie des Oscars avait condamné les faits et ouvert une enquête. La procédure disciplinaire à son encontre se poursuit également. « Nous continuerons à faire avancer nos procédures disciplinaires contre M. Smith pour violation des normes de conduite de l’Académie, avant notre prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 18 avril » avait indiqué l’Académie dans un communiqué.