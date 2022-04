Le célèbre couple hollywoodien formé par l’acteur Will Smith et Jada Pinkett continue de faire la une de la presse américaine. La gifle donnée par le producteur à l’humoriste Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars suite à une blague qu’il a faite sur l’alopécie de sa femme, avait braqué les projecteurs sur les parents de deux enfants. Cependant, une vidéo mettant en scène Jada Pinkett a encore attiré l’attention de la presse sur le célèbre couple. Il s’agit en effet d’une ancienne vidéo Instragram live qui avait été tournée en 2019. Sur celle-ci on peut voir Will Smith gêné quand son épouse braque la caméra sur lui et le filme.

« Je suis toujours aux prises avec des bêtises »

Jada Pinkett demande ensuite à Will Smith si l’intervention de la thérapeute Esther Perel sur son émission Red Table Talk a joué un rôle dans leur relation. A cette question, l’acteur de X-Men a répondu : « Je dirais : ne commence pas à me filmer sans me demander si tu peux me filmer ». Mais Jada Pinkett réplique en se moquant de son mari. « Oh mon Dieu. Esther, reviens nous aider, s’il te plaît. Je suis toujours aux prises avec des bêtises » a-t-elle déclaré avant d’insister sur sa question. Will Smith visiblement contrarié, répond : « Ma présence sur les réseaux sociaux est mon gagne-pain, d’accord ? Donc vous ne pouvez pas m’utiliser pour les médias sociaux et ne pas, vous savez, ne filme pas. Je suis debout dans ma maison. Ne filme pas. Ne… ».

En dépit des protestations de Will Smith, Jada Pinkett tourne la caméra sur elle, affirmant que la thérapeute a beaucoup aidé son couple. Notons que cette vidéo de Jada Pinkett intervient après qu’elle ait qualifié d’« excessive » la réaction de son mari face à Chris Rock. Dans une interview accordée par un proche au magazine américain Us Weekly, l’actrice n’est pas en colère contre son mari. « C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière excessive » avait-il confié au magazine.