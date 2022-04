Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de se séparer de deux de ses hauts responsables militaires. Hier jeudi 31 mars 2022, le chef de l’Etat a indiqué les avoir démis de leurs fonctions pour motif de trahison. Il s’agit de deux généraux à savoir : Naumov Andriy Olehovych et Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych. « En ce qui concerne les anti-héros. Maintenant, je n’ai pas le temps de m’occuper de tous les traîtres. Mais progressivement, ils seront tous punis » a-t-il déclaré avant d’ajouter que : « c’est pourquoi l’ancien chef du département principal de la sécurité intérieure du service de sécurité ukrainien Naumov Andriy Olehovych et l’ancien chef du bureau du service de sécurité ukrainien dans la région de Kherson Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych ne sont plus des généraux ».

Un agent ukrainien avait été tué pour « haute trahison »

Le numéro un ukrainien n’a cependant pas donné davantage de détails sur ce que les mis en causes ont fait. Notons que ce n’est pas la première fois que des traitres sont évoqués dans le camp ukrainien depuis le début de l’offensive menée par la Russie dans le pays. En effet, le lundi 07 mars 2022, Denis Kireev un agent ukrainien et ancien banquier âgé de 45 ans avait été tué par balles alors qu’il résistait à une arrestation pour « haute trahison ». Selon les informations du média d’opposition Biélorusse, Nexta, les services secrets ukrainiens (SBU) avaient en leur possession des éléments clairs prouvant sa trahison présumée.

Au nombre de ces preuves figurent notamment des entretiens téléphoniques compromettantes. L’information avait été confirmée dans un communiqué officiel du ministère ukrainien de la Défense, qui avait indiqué que l’opération avait eu lieu dans un intérêt de « défense de la Nation », tout en soulignant que « trois espions avaient été tués ». Après l’annonce du meurtre de Denis Kireev, les Nations unies avaient demandé une enquête. Face aux journalistes, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, avait déclaré que : « Cette affaire devrait faire l’objet d’une enquête approfondie ».