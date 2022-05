Depuis quelques jours, l’affaire Gana Gueye, du nom de l’international footballeur sénégalais qui évolue au Paris Saint Germain enflamme la toile. Plusieurs personnes accusent l’international sénégalais d’homophobie après que ce dernier a été absent à un match du PSG sur lequel les couleurs arc-en-ciel étaient présentes. Le footballeur peut compter sur le soutien du rappeur Dip Doundou Guiss. Ce dernier a manifesté son soutien au cours d’un concert hier soir.

Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a tenu à apporter son soutien à l’international sénégalais pris dans une polémique depuis quelques jours malgré lui. Alors qu’il prestait au Grand Théâtre hier vendredi 20 Mai 2022, le rappeur a envoyé un message à l’international sénégalais. Il a brandi le maillot de l’international sénégalais et a dit quelques mots qui montre clairement qu’il lui apporte son soutien. « Nous sommes Gana Gueye. We are Gana Gueye. Nous le soutiendrons jusqu’à la fin des temps », a-t-il entonné devant ses fans. Pour rappel, depuis quelques jours, la polémique enfle et de nombreuses personnalités ont clairement pris position sur le sujet.

Gana Gueye reçoit le soutien de Booba et Claudy Siar mais aussi du Président de son pays d’origine, le Sénégal. « Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées » avait déclaré le président sénégalais sur twitter. Quelques minutes plus tard, le président français Emmanuel Macron avait lui aussi posté un tweet sans nommer quelqu’un. « L‘homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer. » avait écrit M Macron.