Idrissa Gana Gueye, le joueur du PSG empêtré dans une polémique malgré lui a reçu le soutien de nombreuses personnalités. Premier de la liste, le président Macky Sall qui avait directement apporté son soutien au footballeur sénégalais. « Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées » avait déclaré le président sénégalais sur twitter. Mais hormis le président d’autres personnalités ont soutenu le footballeur.

L’animateur Claudy Siar s’est en effet insurgé contre ce qu’il appelle une « indignation à géométrie variable ». Pour lui, «Que l’on soit d’accord ou pas avec Idrissa Gana Gueye, de nationalité sénégalaise, IL A LE DROIT DE DÉCIDER DE SA POSTURE EN SOCIÉTÉ. Il n’a insulté PERSONNE…lui !». Rappelant qu’il est libre de soutenir ou non une cause. Il demande à la presse qui « nourrissent le racisme en Europe » et dans le monde de cesser de juger le jeune footballeur. « Certes, je n’accepte aucun propos homophobe, raciste, xénophobe…Il est primordial de respecter les droits et choix de vie de tous !! » a-t-il précisé. Le rappeur Booba a lui aussi apporté son soutien au footballeur et s’est même demandé pourquoi Kylian Mbappé, coéquipier de Gana Gueye ne lui a pas apporté son soutien tout en félicitant le président sénégalais.