C’est à un incident regrettable qu’on a assisté le mercredi 25 mai dernier à Kabo, une localité de Tchaourou frontalière avec le Nigéria. En effet, il y a eu une altercation entre les policiers béninois et les militaires nigérians. Le bilan de cet accrochage fait état d’un mort dans les rangs des militaires nigérians et de plusieurs blessés des deux côtés selon les informations rapportées par le quotidien La Nation. Mais que s’est-il vraiment passé ?

Des militaires nigérians sur le territoire béninois

La même source indique qu’il s’agit d’une course poursuite engagée par les agents de contrôle frontalier du pays voisin contre un homme transportant du riz sur sa moto. Cette course poursuite pour appréhender le contrebandier a amené les militaires nigérians sur le territoire béninois. Quand la police frontalière du Bénin a débarqué sur les lieux pour prendre connaissance de cette incursion et en informer la hiérarchie, les choses ont vite tourné au vinaigre avec des échanges de tirs entre les deux parties.

Le calme est revenu après cet incident. Les autorités béninoises et le chef traditionnel de Kabo ont notamment travaillé dans ce sens. Ce dernier et l’émir d’Okuta, la localité se trouvant de l’autre côté de la frontière, ont échangé des coups de fil afin de calmer les esprits. Il y a également eu des échanges entre les autorités des deux pays pour que la sérénité revienne enfin dans la zone.