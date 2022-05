Depuis un moment déjà, la Russie accuse les Etats-Unis d’appuyer l’Ukraine qui travaillerait sur des armes biologiques. Ces dernières semaines, alors que l’offensive russe se poursuit en Ukraine, Moscou est revenu sur le sujet. Ce samedi, un officiel russe a encore abordé le sujet au cours d’une interview avec l’agence de presse TASS. Vladimir Ermakov, le chef du département pour la non-prolifération et le contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie va exiger des réponses des USA sur leurs activités en Ukraine.

La Russie va demander aux USA et leurs alliés de fournir des documents complets et des informations sur leurs activités biologiques militaires en Ukraine. C’est le chef du département pour la non-prolifération et le contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Ermakov, qui a fait cette confidence ce samedi 28 Mai 2022 à l’agence de presse russe TASS.

« Nous exigerons des États-Unis et de leurs alliés, au lieu des précédentes excuses dénuées de sens, de fournir des explications, des informations et des documents complets sur de telles activités sur le territoire ukrainien afin de résoudre tous les problèmes qui se sont posés, et également de revenir à la bonne application de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines« , a déclaré M. Ermakov. Pour rappel, au cours du mois de Mars, Moscou avait accusé Washington d’avoir financé un programme d’armes biologiques en Ukraine