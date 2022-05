Le parti La Nouvelle Alliance (LNA) était à Grand-Popo hier mercredi 04 mai dans le cadre du dialogue politique initié par le médiateur de la République. Au sortir des discussions, Théophile Yarou, le patron de cette formation politique s’est confié à la presse. Il a notamment parlé des propositions faites par son parti à Pascal Essou pour des législatives inclusives et apaisées. « Nous avons d’abord dit que dans le processus (électoral en cours actuellement il faudrait que ) toutes les parties prenantes soient pris en compte, notamment au niveau de la Céna, des démembrements de la Céna et également au niveau de l’élaboration de la liste électorale informatisée(Lei) » a déclaré Théophile Yarou.

Une Lei « conduite en catimini »

Il déplore d’ailleurs la manière dont cette Lei est en train d’être élaborée. A l’en croire, elle « est conduite en catimini ». « Nous n’avons pas des informations sur ce qui se passe exactement dans le cadre de l’élaboration, de la confection de cette liste » a t-il poursuivi . Pour corriger le tir, le parti « propose la mise en place d’une commission de supervision politique qui prenne en compte la mouvance, l’opposition et les partis non alignés ». Cela garantirait la sincérité et la fiabilité de la liste selon la LNA.

Pour un aménagement de la disposition relative au 10%

La formation politique a par ailleurs suggéré au médiateur de plaider auprès des dirigeants actuels pour le règlement du passif des élections dernières. L’ancien ministre fait allusion aux violences électorales ayant entraîné l’emprisonnement de plusieurs manifestants. La LNA a également proposé un aménagement de la disposition relative au 10% (de suffrages à obtenir à l’échelle national pour prétendre au partage des sièges au parlement).

Il souhaite que cela soit ramené au « niveau des circonscriptions électorales. Si ce n’est pas le cas, il faudrait qu’on puisse trouver une dérogation spéciale pour autoriser les alliances de partis politiques dans le cadre de ces élections législatives. Quitte à poser des conditions que ces partis puissent se fusionner après les élections législatives » a déclaré Théophile Yarou. Le dialogue politique a pris fin hier mercredi 04 mai.