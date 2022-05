Pour permettre aux producteurs béninois de disposer des intrants agricoles pour leur culture, le gouvernement béninois a pris la décision d’interdire la sortie du territoire national les engrais et les insecticides subventionnés par l’Etat. Ce lundi 23 mai 2022 lors d’un point de presse conjoint rapporté par Radio Bénin, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, le directeur général de la police républicaine, Soumaila Yaya et le Secrétaire permanent de l’Association interprofessionnel de Coton ont rappelé que «des intrants agricoles subventionnés par l’Etat ne sont destinés à la vente qu’aux producteurs béninois » et que «le gouvernement est bien décidé à s’assurer que la mesure est effectivement appliquée ».

Selon le directeur général de la police républicaine, durant les 23 jours du mois de mai 2022, près de 400 tonnes d’engrais ont été saisis. Ainsi, la Douane et la police républicaine ont arraisonné 2450 kg de coton graines et 15,34 hl d’herbicide. 67 personnes ont été également arrêtées et déférées. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et la pêche a, de son côté, appuyé le Directeur général de la police républicaine en affirmant qu’«en l’espace d’un mois seulement, près de 400 tonnes d’engrais et d’intrants sont en instance de départ » vers d’autres pays.

La riposte du gouvernement face à la vie chère prend donc en compte la mise à disposition à prix étudié d’intrants au profit des agriculteurs béninois. 14 000 FCFA, c’est désormais le prix d’achat du sac d’intrant fixé pour les producteurs béninois. C’est pour cela que le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a rappelé que «l’Etat béninois a renoncé à un certain nombre de redevances et de taxes pour contribuer à solder les 54, 5 milliards de francs » et que «toute sortie de ses produits reste une infraction à la loi».

Le Directeur général de la Police républicaine a profité de l’occasion qui lui est offerte pour «préciser que l’introduction de pesticides frelatés est interdite sur notre territoire». Il a invité à cet effet la population à les «accompagner pour faire échec à tous ces fraudeurs ». Il a par ailleurs mis en garde tous les agents civils, militaires qu’ils «ne sont pas autorisés à s’impliquer à ces manœuvres frauduleuses ».

Soumaïla Yaya a laissé entendre que «dans le cas où ils s’impliqueraient, ils subiront les rigueurs de la loi». C’est pour cela qu’il a réaffirmé que « la police républicaine veille, l’Etat veille». Il faut signaler aussi que les centaines de tonnes d’engrais et d’insecticides en direction de pays voisins ont été arraisonnés par les forces de l’ordre surtout dans les départements de l’ Atacora au Nord du Bénin et des Collines.