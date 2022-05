Dans le cadre d’une récente rencontre avec les cotonculteurs de Banikoara, le maire Bio Sarako Tamou a invité ceux-ci à accroître leur rendement. « Je voudrais vous demander de redoubler d’ardeur, à travers l’accroissement (de vos rendements), tout en respectant les itinéraires que vos encadreurs techniques vous recommandent » a déclaré l’édile de Banikoara, s’adressant aux producteurs de coton de sa commune. Il a également entretenu ces derniers sur l’interdiction de revente des intrants agricoles subventionnés par l’Etat.

« Dénoncer ces actes ignobles »

« Nous devons dénoncer ces actes ignobles qui ternissent l’image des cotonculteurs » a invité Bio Sarako Tamou, non sans rappeler que la revente ou le détournement d’engrais subventionnés est sévèrement puni. Le gouvernement l’avait déjà clairement indiqué dans un communiqué conjoint des ministres de l’agriculture, du commerce, de la décentralisation et de la sécurité publique. il punira sévèrement les auteurs de la sortie frauduleuse des intrants agricoles subventionnés, du territoire national.

« Les services compétents des ministères en charge de l’agriculture, du commerce et des finances, les forces de l’ordre et les élus locaux sont instruits à l’effet d’assurer une veille permanente et d’appréhender tout contrevenant afin qu’il réponde de ses actes » informait par ailleurs, la note en date du jeudi 05 mai 2022. Banikoara reste le grenier cotonnier du Bénin. Le pays est d’ailleurs le premier producteur d’or blanc en Afrique. Il est vrai, le Mali a publié, il y a quelques mois, des informations tendant à faire croire le contraire, mais le ministre de l’Agriculture a récemment indiqué que le pays n’avait pas du tout perdu sa place de leader en Afrique.