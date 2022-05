Au Bénin, les rideaux sont tombés hier mercredi 04 mai sur le dialogue politique initié par le médiateur de la République Pascal Essou. Dans le communiqué final, M Essou s’est engagé à porter « dans les jours à venir les préoccupations et recommandations des partis politiques sous forme d’un plaidoyer à l’endroit des institutions concernées, conformément à ses prérogatives légales d’une part et la mission spéciale à lui confiée par le chef de l’Etat d’autre part ». Au total 14 partis politiques sur 16 invités ont pris part à ces concertations.

Pour un processus électoral inclusif et apaisé

Les deux partis qui ont brillé par leur absence s’appellent Restaurer l’Espoir de Candide Azannai et la Flamme Renouvelée. Les autres formations politiques ayant répondu à l’appel du médiateur de la République « ont salué l’initiative » selon le communiqué final. Ils ont ensuite « exposé leurs recommandations et leurs suggestions en vue d’un processus électoral inclusif et apaisé. S’en sont suivis des échanges directs qui ont permis aux parties d’approfondir certains des aspects évoqués ». Pascal Essou tient à exprimer toute sa gratitude à tous les partis politiques pour leur disponibilité, leur sens d’écoute et de responsabilité ainsi que leur engagement pour la paix et la concorde nationale.

Rappelons que ces concertations avaient pour principal but d’établir les conditions favorables à la tenue d’élections législatives transparentes, inclusives et surtout sans violence en janvier 2023. Les échanges ont eu pour cadre un hôtel de la ville côtière de Grand-Popo dans le département du Mono . Ils se sont déroulés du 25 avril 2022 au 04 mai 2022.