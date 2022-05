Une fonctionnaire de police en fonction à la Brigade Economique et Financière (BEF) et son conjoint, selon Frissons radio, ont été placés en détention provisoire ce jeudi 05 mai 2022 après leur présentation et audition par le Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Les mis en cause sont poursuivis pour «abus de fonction, vol, blanchiment de capitaux et complicité». Ils seront jugés devant la haute juridiction à Porto-Novo le 16 mai 2022.

Il faut signaler que la fonctionnaire de police, comptable à la Brigade Economique et Financière et son mari ont été interpellés depuis le vendredi 29 avril 2022 et étaient gardés à vue jusque-là. La policière est accusée de vol d’argent dans des scellés. Les fonds disparus des scellés de la Brigade sont estimés à près de 17 millions francs cfa. La somme dérobée par cette policière serait celle des justiciables. Il s’agit des fonds consignés dans des procédures. Il est reproché à cette fonctionnaire de police en service à la Bef de les prélever et de les remplacer par du papier découpé sous forme de billets.