Bill Gates a averti qu’une variante plus « transmissive et mortelle » pourrait voir le jour. Le milliardaire, fondateur de Microsoft, Bill Gates , a averti qu’il existe un risque « bien supérieur à 5% » que le monde n’ait pas encore vu le pire de la pandémie de Covid. Il a affirmé qu’il ne voulait pas donner l’impression d’être « pessimiste », mais pensait qu’il y a un risque qu’une variante « encore plus transmissive et encore plus mortelle » puisse être générée.

« Nous risquons toujours que cette pandémie génère une variante qui serait encore plus transmissible et encore plus mortelle….Ce n'est pas probable, je ne veux pas être une voix pessimiste, mais il existe un risque supérieur à 5% que nous n'ayons pas encore vu le pire de cette pandémie » a déclaré Bill Gates. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est récemment exprimé sur le sujet et a lancé un appel aux dirigeants à maintenir la surveillance des infections à coronavirus, affirmant que le monde était « aveugle » à la façon dont le virus se propage en raison de la baisse des taux de dépistage.

Bill Gates a quant à lui conseillé aux gouvernements du monde entier d’investir dans une équipe capable d’aider à identifier les menaces mondiales pour la santé dans un futur proche. Précédemment, Bill Gates avait déclaré qu’une autre pandémie causée par un agent pathogène différent pourrait être imminente. Dans l’interview lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité en Allemagne, le milliardaire a déclaré que le nouveau coronavirus s’était propagé à une partie suffisante de la population pour que « les risques soient considérablement réduits en raison de cette exposition ».