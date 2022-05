Le Bénin est confronté à l’instar du monde entier par la cherté de la vie. Pour expliquer à la population les causes réelles de la vie chère dans le pays et les mesures prises par l’Etat béninois pour juguler la crise, le gouvernement a initié du 12 au 18 mai 2022 une tournée d’explication et de sensibilisation de la population sur cette cherté de la vie au Bénin. Reçu ce mercredi 18 mai 2022 dans l’émission «Actu Matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, le Président du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), Jacques Ayadji craint que nous pourrons passer de la cherté des produits à grande consommation à leur rareté.

Le Président de MOELE-BENIN a déclaré que «dans certains pays qui sont des nations quand il y a problème, on se met ensemble tout de suite». Il n’a pas du tout aimé qu’il n’y ait pas une union sacrée de toutes les forces politiques du pays pour faire face à cette crise de cherté de la vie qui frappe de plein fouet la population béninoise. Il a fait savoir qu’ «aujourd’hui, nous sommes en train de parler de cherté de la vie».

Mais il a affirmé que «si nous ne prenons pas garde, nous allons aller à l’étape supérieure» car « la cherté de la vie découle de la cherté des produits de grande consommation». Selon lui, «vous avez les produits mais vous avez des difficultés par votre pouvoir d’achat d’accéder à ces produits». Aussi, il prévient les Béninois que «si nous ne faisons pas attention, nous allons passer de la cherté des produits de première consommation à leur rareté».

C’est pour cela que le Président du Parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin ( MOELE -Bénin) ne voudrait pas «conclure à la conséquence de ce que ce pan supérieur que nous allons avoir à savoir la rareté des produits de grande consommation, l’impact que ça pourrait avoir sur la vie» de la population béninoise. Jacques Ayadji demande donc «au peuple béninois de réfléchir à cela».